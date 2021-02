Questo articolo è stato letto 186 volte

PERSONALE- PRIVACY - Dipendenti e vaccinazioni Covid-19 Le FAQ del Garante privacy

Il Garante per la privacy ha pubblicato una nota, del 17 febbraio, in cui illustra i chiarimenti forniti nelle faq, pubblicate sul sito del Garante stesso, in merito alla possibilità, per il datore di lavoro, di chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni, nonché di chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati o di chiedere conferma della vaccinazione direttamente ai lavoratori.

>> LA NOTA DEL GARANTE PRIVACY

>> LE FAQ DEL GARANTE PRIVACY

