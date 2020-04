Questo articolo è stato letto 77 volte

STATO CIVILE - Dichiarazione di nascita e/o riconoscimento di filiazione da genitori dello stesso sesso Dichiarazione di nascita resa direttamente all'Ufficiale dello Stato civile

Approfondimento di M. Caliaro, R. Calvigioni

Non si deve confondere la problematica della trascrizione degli atti di nascita provenienti dall’estero, o degli atti di riconoscimento o di variazioni di atti di nascita già formati, nei quali i genitori o coloro che si dichiaravano tali erano persone dello stesso sesso: l’argomento è stato oggetto di numerosi interventi della dottrina e della giurisprudenza, che verranno richiamati quando verrà trattata la trascrizione degli atti di nascita formati all’estero, nella parte dedicata al registro degli atti di nascita Parte II Serie B.

>> CONTINUA A LEGGERE

Per approfondimenti:

Marina Caliaro, Renzo Calvigioni

Maggioli Editore

Il testo rappresenta una guida per la corretta applicazione delle norme vigenti in materia di stato civile. Ciascuna parte del volume (nascita, matrimonio, unione civile, cittadinanza, morte) è strutturata in schede tematiche, raggruppate secondo le parti e le serie del registro di stato...

, 2020,

198,00 € Acquista



su www.maggiolieditore.it