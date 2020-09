Questo articolo è stato letto 78 volte

Ricerca



ELETTORALE- ENTI LOCALI - Conversione Decreto agosto: gli emendamenti di rilievo La nota di lettura del Servizio del Bilancio del Senato n. 169/2020

È stata resa disponibile la nota di lettura del Servizio del Bilancio del Senato n. 169 concernente l’emendamento 21.0.500 in relazione alla conversione in legge del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd. Decreto Agosto), recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.

L’emendamento 21.0.500 è stato presentato dal Governo durante l’esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.

La proposta è diretta a trasporre nel suddetto disegno di legge i seguenti decreti legge, prevedendo la validità degli effetti nel frattempo prodottosi:

– d.l. 14 agosto 2020, n. 103, recante modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020, limitatamente all’articolo 2;

– d.l. 8 settembre 2020, n. 111, recante disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

– d.l. 11 settembre 2020, n. 117, recante disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai Comuni.

>> CONSULTA LA NOTA DI LETTURA DEL SERVIZIO DEL BILANCIO

© RIPRODUZIONE RISERVATA