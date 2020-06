Questo articolo è stato letto 386 volte

ELETTORALE - Consultazioni elettorali per l’anno 2020: approvato il decreto Il provvedimento passa ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento

Nella seduta di lunedì 15 giugno la Camera ha approvato, con 247 voti favorevoli e 148 contrari, il disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020 (A.C. 2471-A). Il provvedimento passa ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento.

