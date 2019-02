Questo articolo è stato letto 96 volte

ELETTORALE - Comunicazione politica per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Basilicata Provvedimento 13 febbraio 2019

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio il Provvedimento 13 febbraio 2019 recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Basilicata, indette per il giorno 24 marzo 2019″.

