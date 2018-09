Questo articolo è stato letto 79 volte

ENTI LOCALI - Cittadinanza europea: bando per Comuni ed Unioni di Comuni Pubblicato un avviso per il sostegno di iniziative di promozione da parte di Comuni e Unioni di Comuni

Tutto il materiale utile fornito da ANCI Emilia Romagna

Avvicinare i cittadini ai valori dell’Europa, promuovere la conoscenza delle radici storiche e di pensiero del progetto europeo e le tappe del processo di integrazione, sensibilizzare le persone sul concetto di bene pubblico europeo, mettendo in luce gli investimenti che, proprio grazie ai fondi strutturali, sono stati realizzati sul territorio. Questi gli obiettivi che la Regione Emilia-Romagna ha definito attraverso il Piano per la promozione della cittadinanza europea, e che ora trovano concreta attuazione in un bando regionale: 280mila euro a disposizione per finanziare iniziative e progetti finalizzati alla promozione della cittadinanza europea e alla conoscenza della storia dell’integrazione europea.

I beneficiari dei contributi sono Comuni e Unioni di Comuni. Il contributo oscilla tra 5mila e 20mila euro (max 70% cofinanziamento), con premialità previste per Unioni e Comuni Montani o fusi.

