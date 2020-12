Questo articolo è stato letto 39 volte

AMMINISTRAZIONE DIGITALE - Ciclo di incontri in tema di semplificazione e innovazione digitale nella PA A cura del Dipartimento per la Trasformazione Digitale: il programma

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha organizzato una serie di appuntamenti online, della durata di due ore ciascuno, rivolti a tutti i Responsabili per la Transizione al Digitale, al personale pubblico dei sistemi informativi, ai fornitori pubblici e privati di soluzioni software e alle associazioni di categoria, per accompagnare la Pubblica Amministrazione nel percorso di recepimento della norma.

Gli appuntamenti hanno lo scopo di spiegare le azioni operative per integrare all’interno dei sistemi informatici dell’ente i sistemi SPID, CIE, pagoPA e App ‘IO’.

>> CONSULTA IL PROGRAMMA

>> FOCUS DECRETO SEMPLIFICAZIONI

