STATO CIVILE - Certificazione di stato civile: gli estratti per copia integrale Chi può richiedere l’estratto per copia integrale?

Gli estratti per copia integrale degli atti di stato civile possono essere rilasciati solo previa richiesta motivata e purché il rilascio non sia vietato dalla legge.

Il richiedente la copia integrale deve dichiarare di avere non un qualsiasi interesse, ma un interesse giuridicamente rilevante.

Il richiedente deve, quindi, presentare una istanza formale, in cui dovrà specificare in maniera dettagliata le motivazioni relative alla richiesta dell’estratto per copia integrale, consentendo all’ufficiale dello stato civile di inquadrare la situazione giuridicamente tutelata che soggiace alla richiesta e di valutare il fondamento giuridico della stessa.

