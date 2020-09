Questo articolo è stato letto 206 volte

ANAGRAFE - Certificazione anagrafica: il certificato storico Il rilascio dello stato di famiglia storico rappresenta una di quelle attività in cui si registrano le maggiori differenze nel modus operandi dei diversi comuni

Il certificato storico di famiglia

Il rilascio dello stato di famiglia storico rappresenta una di quelle attività in cui si registrano le maggiori differenze nel modus operandi dei diversi comuni.

Il certificato storico di famiglia riporta la composizione della famiglia riferita ad una certa data oppure riferita ad un determinato periodo di tempo.

La data a cui fare riferimento deve necessariamente essere indicata dal richiedente e può essere anche associata ad un determinato evento, ad esempio:

– alla costituzione del foglio di famiglia (in tal caso il certificato viene definito comunemente “certificato di stato di famiglia originario”);

– alla data del matrimonio;

– alla data di emigrazione;

– alla data del decesso.

La redazione di tale tipologia di certificazione non comporta particolari problemi per l’ufficiale d’anagrafe che provvede alla redazione del documento, trattandosi unicamente di riportare nel certificato la fotografia della composizione della famiglia anagrafica alla data richiesta.

Più complessa è, invece, la ricostruzione della composizione della famiglia in un determinato intervallo di tempo (ad esempio: dalla nascita al matrimonio; oppure dal matrimonio al decesso; oppure dal …… al ……). In questo caso l’ufficiale d’anagrafe dovrà rappresentare la composizione della famiglia di una determinata persona, riportando anche le variazioni relative alla composizione stessa intervenute nel periodo considerato.

