Questo articolo è stato letto 32 volte

STATO CIVILE - CASO – Riconoscimento di filiazione di minore straniero da parte di cittadino italiano, successivamente alla denuncia di nascita Un’ipotesi che si sta presentando con una certa frequenza è quella che riguarda il cittadino italiano che intende riconoscere, come filiazione naturale, un minore straniero

Un’ipotesi che si sta presentando con una certa frequenza è quella che riguarda il cittadino italiano che intende riconoscere, come filiazione naturale, un minore straniero: nella maggior parte dei casi, è l’uomo, cittadino italiano, che vuole riconoscere il figlio naturale avuto da una donna straniera, solitamente residente in Italia insieme al minore, ma in qualche caso residente all’estero, nel Paese di origine.

L’art. 35, primo comma della legge 218/1995 prevede che “le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento, in cui questo avviene”: proprio in base a quest’ultima affermazione, la normativa applicabile sarà quella del nostro ordinamento, cioè la legge del soggetto che effettua il riconoscimento.

>> CONTINUA A LEGGERE

Per approfondire ti consigliamo:

Il diritto internazionale privato applicato allo stato civile Renzo Calvigioni , 2019, Maggioli Editore Il libro si rivolge principalmente agli ufficiali di stato civile, esaminando dettagliatamente gli aspetti operativi, suggerendo la procedura da seguire e gli adempimenti da svolgere, oltre a presentare la soluzione a quesiti pratici: sono ben chiare e numerose le difficoltà che debbono essere... , 2019, 60,00 € Acquista



su www.maggiolieditore.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA