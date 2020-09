Questo articolo è stato letto 129 volte

Ricerca



ENTI LOCALI- PERSONALE - Capacità di assunzione dei Comuni: nuovi criteri Tutti i chiarimenti

L’ANCI ha elaborato una nota di lettura, datata 24 settembre 2020, relativamente al decreto interministeriale 17 marzo 2020 e alla relativa circolare applicativa del 13 maggio 2020 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 settembre), che disciplinano i nuovi criteri per definire le capacità di assunzione dei Comuni (“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni”).

>> LA NOTA DI LETTURA DELL’ANCI

© RIPRODUZIONE RISERVATA