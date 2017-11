Questo articolo è stato letto 110 volte

ELETTORALE - Camera dei deputati e Senato della Repubblica – Determinazione dei collegi elettorali

Il Consiglio dei Ministri del 23 novembre ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della nuova legge per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (legge 3 novembre 2017, n. 165), determina la distribuzione dei collegi uninominali e plurinominali da assegnare a ciascuna circoscrizione del territorio nazionale.

Lo schema del decreto legislativo sarà trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che dovranno pronunciarsi nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione.