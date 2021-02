Questo articolo è stato letto 13 volte

Ricerca



ENTI LOCALI - Calcolo del quorum dei due terzi dei consiglieri assegnati: il parere del Consiglio di Stato Parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 1° febbraio 2021, n. 129. Modifiche statutarie

Per rispondere a diverse richieste da parte dei Comuni, il Ministero dell’Interno ha formulato uno specifico quesito al Consiglio di Stato sul corretto computo del quorum dei due terzi dei consiglieri assegnati, previsto dall’art. 6, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), necessario nei consigli comunali per approvare lo statuto o le modifiche statutarie. In particolare, “alla possibilità di computare anche il sindaco nella determinazione del numero dei voti necessario, non risultando al riguardo una uniformità nelle interpretazioni giurisprudenziali”.

Altro quesito posto: “il criterio di arrotondamento che si debba applicare nel caso in cui, nel calcolo del quorum richiesto, la divisione dia come resto un numero con decimali”.

>> CIRCOLARE DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 4 FEBBRAIO 2021, PROT. N. 1454

© RIPRODUZIONE RISERVATA