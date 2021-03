Questo articolo è stato letto 13 volte

ELETTORALE - Bulgaria: elezioni per l’Assemblea Nazionale del 4 aprile 2021 Indicazione di ulteriori due seggi

La Prefettura di Avellino fa seguito alla circolare prot. n. 3368/SE del 15 marzo scorso in merito alle elezioni per l’Assemblea Nazionale alle quali potranno partecipare i cittadini bulgari residenti in Italia.

Con la circolare Prot. n. 3369/S.E. del 22 marzo la Prefettura trasmette un secondo elenco recante ulteriori due seggi individuati dalle Autorità diplomatiche bulgare.

>> CIRCOLARE PREFETTURA DI AVELLINO, 22 MARZO 2021, PROT. N. 3369/S.E.

