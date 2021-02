Questo articolo è stato letto 425 volte

ANAGRAFE - Brexit: gli adempimenti dell’ufficiale d’anagrafe dopo la Circolare n. 2/2021

Approfondimento di A. Francioni

Il Ministero dell’Interno è ritornato sul tema della registrazione anagrafica dei cittadini del Regno Unito e Irlanda del Nord dopo che aveva dato istruzioni operative con la circolare n. 3 del 11 febbraio 2020. Ricordiamo che le modalità di registrazione dei cittadini britanni è regolamentata dall’articolo 18.4 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord dall’Unione Europea.

In sintesi:

A) Cittadini britannici residenti in Italia al 31 gennaio 2020: l’ufficiale d’anagrafe rilascia a richiesta l’Attestazione di iscrizione anagrafica.

B) Cittadini britannici non residenti in Italia al 1 febbraio 2020: entro il 31 dicembre 2020, i cittadini britannici ed i propri familiari hanno diritto di iscriversi in anagrafe ai sensi delle disposizioni previste dalla normativa anagrafica e decreto legislativo 6/2/2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE sul diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati).

C) L’iscrizione anagrafica avverrà con le modalità e con la modulistica conforme richiamata dalla circolare ministeriale n. 9/2012 redatta a seguito dell’introduzione del c.d. “cambio di residenza in tempo reale” introdotto dall’articolo 5 del decreto legge n. 5/2012 convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35 che ha portato alla successiva modifica del d.P.R. 223/1989 con il d.P.R. 156/2012.

