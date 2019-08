Questo articolo è stato letto 26 volte

AMMINISTRAZIONE DIGITALE - Agid: accessibilità degli strumenti informatici Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici

L’Agenzia per l’Italia digitale ha messo in consultazione le Linee guida che forniscono prescrizioni in materia di accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili.

La consultazione pubblica relativa alle Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici è attiva dal 8 agosto al 7 settembre 2019.

>> CONSULTA LE LINEE GUIDA SULL’ACCESSIBILITA’ DEGLI STRUMENTI INFORMATICI

© RIPRODUZIONE RISERVATA