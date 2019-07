Questo articolo è stato letto 64 volte

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI- P.A. - Accesso civico generalizzato Adottata la circolare Foia n. 1/2019

attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA). Il Ministero per la PA ha emanato la Circolare n. 1/2019 , relativa all’

Circolare FOIA n. 2/2017 . Le raccomandazioni operative contenute nella circolare n, 1/2019 integrano quelle della

A due anni dall’introduzione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato, la pratica ha evidenziato la necessità di:

a) fornire alle amministrazioni ulteriori chiarimenti, con l’obiettivo di promuovere una sempre più efficace applicazione della disciplina FOIA;

b) favorire l’utilizzo di soluzioni tecnologiche per la presentazione e gestione delle istanze di accesso, con l’obiettivo di semplificare le modalità di accesso dei cittadini e il lavoro di gestione delle richieste da parte delle amministrazioni.

Per dare risposta a queste esigenze e orientare il sistema amministrativo verso una piena attuazione della disciplina dell’accesso civico generalizzato, il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato, insieme all’A.N.AC. e al Garante per la protezione dei dati personali, un percorso di riflessione congiunto per individuare soluzioni tecniche e interpretative adeguate, sia mediante la presente circolare, condivisa con le suddette Autorità, in ordine ai profili organizzativi e procedimentali interni, sia mediante la revisione delle Linee guida di cui all’art. 5 comma 2 del decreto trasparenza, in ordine alla applicazione delle eccezioni e dei limiti all’accesso civico generalizzato.

