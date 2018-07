Questo articolo è stato letto 88 volte

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - Accesso ai documenti amministrativi – Tutela della riservatezza

In materia di accesso ai documenti amministrativi. l’interesse alla riservatezza non riguarda i soli dati sensibili, ossia quelli rientranti nelle tipologie alle quali il legislatore appresta una particolare tutela, ma coinvolge potenzialmente ogni specie di dati personali. Non a caso, la giurisprudenza ha ritenuto configurabile la posizione di controinteressato rispetto all’istanza di accesso anche in capo al terzo cui si riferiscono dati economici o comunque inerenti ad attività economiche.

