LEVA - Servizio civile ambientale e digitale Il Dipartimento per le Politiche Giovanili offre 272 posizioni per progetti di servizio civile in ambito digitale e ambientale, con scadenza per le domande fissata al 26 settembre 2024

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato, in data 22 luglio 2024, il bando per la selezione di volontari per il Servizio Civile Digitale e Ambientale.

ANCI – Servizio Civile dei Comuni

ANCI mette a disposizione 190 posizioni per progetti di Servizio Civile Digitale e 82 posizioni per progetti di Servizio Civile Ambientale.

Presentazione delle domande

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL), accessibile tramite PC, tablet e smartphone al seguente indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it.

Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 14:00 del 26 settembre 2024. Dopo tale termine, il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le candidature inviate con modalità diverse non saranno considerate. È possibile presentare una sola domanda per un unico progetto e sede.

Requisiti di partecipazione

Per presentare la domanda di partecipazione, è necessario possedere i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana, di un altro Stato membro dell’Unione Europea, o di un Paese extra-UE con regolare permesso di soggiorno in Italia.

Età compresa tra i 18 e i 28 anni (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.

Assenza di condanne superiori a un anno per delitti non colposi o di condanne, anche inferiori, per delitti contro la persona, armi, esplosivi o appartenenza a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, salvo il limite di età, mantenuti fino al termine del servizio.

Procedura di selezione

La selezione prevede la valutazione dei titoli e delle esperienze indicate nella domanda, seguita da un colloquio con selettori accreditati dell’ente titolare (Anci Lombardia, Anci Veneto, ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani) e/o dell’ente di accoglienza (Comune o ente indicato nella domanda).

L’assenza ai colloqui comporta l’esclusione dal bando. Data e orario dei colloqui saranno comunicati sul sito nei tempi previsti dal bando. I colloqui potranno svolgersi a distanza e/o in presenza.

Progetti disponibili

Tutti i progetti hanno una durata di 12 mesi e includono la certificazione delle competenze, un percorso di orientamento al lavoro, un contributo economico mensile di 507,30 euro e l’attestato di fine servizio. È possibile consultare i progetti e le posizioni disponibili per ANCI – Servizio Civile dei Comuni, suddivisi per regione.

