Mercoledì 26 aprile 2023, ore 15.00 – 16.00 a cura del dott. William Damiani

L’incontro con l’esperto sarà dedicato al tema della gestione anagrafica dei cittadini dell’Unione europea e dei cittadini extracomunitari. Nel caso dei cittadini non italiani le norme e le prassi anagrafiche devono rapportarsi al complesso quadro normativo dettato dalle disposizioni comunitarie sul diritto di soggiorno dei cittadini UE e dalla normativa in materia di immigrazione per i cittadini di Paesi terzi. Saranno affrontate anche le questioni riferite ai richiedenti protezione internazionale e alla protezione temporanea dei profughi ucraini.

L’incontro online seguirà un’impostazione prevalentemente pratica e operativa e sarà dedicato in modo prioritario agli approfondimenti e alle risposte ai quesiti formulati dai partecipanti già in fase di registrazione. Gli iscritti potranno infatti inviare, fin da ora, all’indirizzo servizidemografici@maggioli.it le loro domande in materia di:

iscrizione/mutazione anagrafica dei cittadini extracomunitari e dei cittadini dell’Unione;

registrazione e variazione delle generalità del cittadino straniero;

attestazioni di regolare soggiorno e di soggiorno permanente per i cittadini dell’Unione;

gestione dei richiedenti protezione internazionale.

I quesiti troveranno risposta durante l’appuntamento online con l’esperto. La trattazione degli argomenti, che trarrà spunto dalle questioni proposte dai partecipanti, sarà contenuta all’analisi delle soluzioni da adottare nei casi concreti.

