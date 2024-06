Ricerca



Facendo seguito all’interesse registrato per il Channel del 22 maggio scorso, si propone un nuovo incontro sempre sul tema delle sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi anagrafici. L’evento sarà caratterizzato da un maggior approccio pratico con l’obiettivo di offrire gli strumenti e le indicazioni operative per poter applicare fin da subito il nuovo meccanismo sanzionatorio.

Nel corso del Channel gli esperti illustreranno le procedure e i modelli di atti da utilizzare e risponderanno alle domande e ai dubbi dei partecipanti.

Di seguito alcuni degli argomenti che saranno trattati:

– quali sono le violazioni degli obblighi anagrafici per cui è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa?

– come si accerta la violazione degli obblighi anagrafici? Il diverso caso del ritardo e dell’omissione della dichiarazione anagrafica …

– quando si applica la sanzione minima nel caso di ravvedimento operoso? Come agire?

– come avviene l’irrogazione della sanzione?

Ricordiamo che gli incontri online di SD CHANNEL seguono un’impostazione prevalentemente pratica e operativa e sono dedicati, in modo prioritario, agli approfondimenti e alle risposte ai quesiti formulati dai partecipanti già in fase di iscrizione alla diretta. Gli iscritti potranno infatti inviare, fin da ora, le loro domande all’indirizzo servizidemografici@maggioli.it

I quesiti troveranno risposta durante l’appuntamento online con l’esperto. La trattazione degli argomenti, che trarrà spunto dalle questioni proposte dai partecipanti, sarà contenuta all’analisi delle soluzioni da adottare nei casi concreti.

C’è un argomento che vorresti fosse trattato in uno dei prossimi incontri di SD CHANNEL?

Comunicalo alla Redazione scrivendo a: servizidemografici@maggioli.it

