Ricerca



ELETTORALE - Recupero maggiori somme ricevute dai Comuni per referendum ed elezioni Il comunicato del Ministero dell'interno

Il Ministero dell’Interno con un comunicato del 7 ottobre 2022 avverte di aver avviato le procedure automatizzate di recupero delle maggiori somme percepite dai Comuni, delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale Sardegna e Sicilia, rispetto alle spese sostenute e/o ammesse in occasione delle consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020 abbinate a quelle regionali, amministrative e suppletive per il Senato.

Per quanto invece riguarda gli enti delle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, ove non avessero già provveduto, questi riceveranno dalle Prefetture o dagli Uffici di riferimento apposita richiesta di rimborso con indicati importi, termini e modalità di riversamento a favore dello Stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA