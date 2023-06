In primo piano Cerca Succ »



Ricerca



IN PRIMO PIANO- PERSONALE - Rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche ​È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 21 giugno 2023, n. 74 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

Per continuare a leggere i contenuti di questa pagina è necessario essere abbonati Non sei abbonato o ti è scaduto l'abbonamento?