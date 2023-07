Ricerca



IN PRIMO PIANO - PA e statistiche dei siti web La nota dell'Agid al fine di rassicurare le pubbliche amministrazioni e i cittadini che la piattaforma WAI eroga un servizio conforme alla normativa vigente e che non viene effettuato alcun trasferimento di dati personali verso Paesi extraeuropei mediante l’applicativo

Attraverso una nota del 28 giugno, l’Agid rassicura in merito alla conformità alla normativa privacy della piattaforma Web Analytics Italia (WAI), messa a disposizione delle pubbliche amministrazioni per monitorare le statistiche in tempo reale sui visitatori dei propri siti web: poichè negli ultimi giorni sono pervenute segnalazioni in merito a presunti trasferimenti di dati personali verso Paesi extraeuropei.

L’Autorità precisa che non viene effettuato alcun trasferimento di tale genere, in conformità alla vigente normativa unionale europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali; infatti, i dati analitici acquisiti mediante WAI non identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica, in considerazione dell’applicazione di tecniche di anonimizzazione.

Si rassicurano quindi le pubbliche amministrazioni e i cittadini che la piattaforma WAI eroga un servizio conforme alla normativa vigente.

