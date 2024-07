Ricerca



AMMINISTRAZIONE DIGITALE - L’Ufficio in forma associata del Responsabile per la transizione digitale Guida pratica alla nomina del Responsabile per la transizione digitale e alla costituzione dell’ufficio in forma associata

Disponibile un nuovo strumento operativo le PA che intendono intraprendere il percorso di individuazione del Responsabile per la transizione al digitale e di costituzione del suo ufficio in forma associata.

La trasformazione digitale del Paese richiede il contributo e il coinvolgimento di ogni amministrazione, sia centrale che locale. A tal fine, il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) ha introdotto la figura del Responsabile per la transizione digitale (RTD), incaricato di realizzare un’amministrazione digitale e aperta, offrendo servizi semplici, accessibili e di qualità.

Il vademecum sulla nomina del responsabile per la transizione digitale e sulla costituzione dell’ufficio transizione digitale in forma associata

Il “Vademecum sulla nomina del Responsabile per la transizione digitale e sulla costituzione dell’Ufficio transizione digitale in forma associata”, pensato appositamente per le amministrazioni territoriali. Questo documento è stato redatto nell’ambito del Laboratorio “Nomina del Responsabile per la transizione digitale in forma associata”, coordinato da AgID e composto da amministrazioni ed enti centrali e locali, con il prezioso contributo di ANCI e del Dipartimento Affari Regionali e Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le sfide delle amministrazioni locali

Le amministrazioni locali, specialmente quelle di dimensioni minori, spesso affrontano sfide significative nella transizione digitale, a causa delle limitate risorse finanziarie e competenze tecniche interne. In questi contesti, diventa fondamentale adottare soluzioni organizzative innovative per migliorare l’efficienza operativa e garantire un servizio pubblico di qualità. Il ruolo del Responsabile per la transizione digitale è cruciale per avviare percorsi virtuosi.

Obiettivi del vademecum

Il Vademecum vuole essere un pratico strumento per le amministrazioni, diverse da quelle centrali, che intendono individuare il RTD e costituire il suo Ufficio in forma associata. È rivolto anche agli enti di livello sovraordinato che desiderano promuovere processi associativi nel proprio territorio, proponendo esempi, percorsi e modelli di nomina in forma associata.

Il ruolo di AgID

Con questo lavoro, AgID intende confermare il proprio ruolo di supporto alle amministrazioni nel complesso percorso della trasformazione digitale, valorizzando l’ascolto e il coinvolgimento degli enti per raccogliere i fabbisogni e le pratiche adottate, con l’obiettivo di individuare soluzioni replicabili. L’Agenzia è inoltre convinta che il Vademecum contribuisca a favorire l’individuazione dei RTD e la costituzione dell’Ufficio per la Transizione al Digitale in tutte le amministrazioni.

