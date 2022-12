Ricerca



PERSONALE - Le nuove regole sull’ordinamento professionale del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 La revisione dei profili e la modifica di tutti i contratti individuali di lavoro dei dipendenti in servizio

Entro il prossimo 1° aprile le amministrazioni del comparto Regioni ed Autonomie locali devono revisionare il proprio ordinamento professionale. Il che determina la necessità della revisione dei profili e la modifica di tutti i contratti individuali di lavoro dei dipendenti in servizio, nonché la riscrittura dei requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno da accertare nelle prove concorsuali. Le novità di maggiore rilievo sono costituite dalla introduzione delle aree in luogo delle categorie, dalla revisione delle declaratorie e dal vincolo alla revisione dei profili professionali.

Nella applicazione di queste disposizioni occorre ricordare la necessità di dare corso, come relazioni sindacali, alla informazione preventiva ed al confronto ove richiesto da uno dei soggetti sindacali o ove voluto da parte dell’Ente. In questa direzione le previsioni dettate dall’art. 5 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, che impone l’utilizzazione di questo istituto per “la individuazione dei profili professionali”.

Non si può mancare di sottolineare che l’introduzione di queste disposizioni ha determinato la disapplicazione delle precedenti disposizioni contrattuali, a partire dall’articolo 2 del CCNL 31 marzo 1999, che così prevedeva espressamente: “tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili”. A questo punto la equivalenza professionale dovrà essere concretamente dimostrata: il che impone di prestare una specifica attenzione alla definizione dei profili professionali e, comunque, rischia di determinare ingessamenti nella utilizzazione flessibile del personale.

Non sei abbonato? Clicca qui e contattaci per informazioni o richiedi password di prova al servizio oppure Chiamaci al numero 0541.628200

dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 17.30

© RIPRODUZIONE RISERVATA