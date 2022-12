Ricerca



STATISTICA - Istat: aggiornamento degli indicatori del sistema informativo a misura di Comune A misura di comune è un sistema multi-fonte, nel quale vengono valorizzate fonti di carattere sperimentale accanto ad altre più consolidate

L’Istat ha pubblicato sul proprio sito l’aggiornamento di un’ampia selezione di indicatori comunali, provinciali e regionali, del sistema informativo A misura di comune, attualmente in manutenzione.

L’obiettivo del sistema è di fornire un quadro informativo integrato sempre più articolato di indicatori disponibili a livello comunale, utili per i compiti di pianificazione, programmazione e gestione degli Enti Locali. In questa ottica, è importante rendere disponibili dati che fotografano le caratteristiche strutturali dei territori in termini demo-sociali, ambientali ed economici, insieme a misure che riflettono i livelli conseguiti in termini di benessere delle comunità locali.

La realizzazione del sistema è stata promossa nell’ambito del Protocollo d’intesa tra Istat, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e Unione delle Province italiane (UPI), che ha previsto, tra l’altro, “lo sviluppo di basi di dati e di sistemi informativi integrati e tra loro armonizzati, di elevato dettaglio territoriale”.

Un contributo significativo riguarda l’utilizzo degli Open Data resi disponibili da altri enti del Sistan, come il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Gli indicatori sono stati presentati in serie storica a partire dal 2014; la base dati verrà aggiornata periodicamente.

La configurazione territoriale e amministrativa utilizzata, relativa ai comuni e alle unità territoriali sovracomunali, fa riferimento alla data del 31 dicembre 2020.

