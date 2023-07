Ricerca



ENTI LOCALI - “I Comuni italiani 2023: numeri in tasca” Disponibile la consueta rilevazione annuale a cura dell'IFEL (Fondazione ANCI)

È disponibile la pubblicazione “I Comuni italiani 2023 – Numeri in tasca” a cura dell’IFEL (Fondazione ANCI).

Il documento illustra le principali caratteristiche territoriali, istituzionali, economico-finanziarie e socio-demografiche dei Comuni italiani, utilizzando come fonti primarie i dati ufficiali più recenti e disponibili a livello di singolo Comune.

L’obiettivo è quello di fornire un agile strumento di lavoro a quanti – politici, amministratori, studiosi dei fenomeni territoriali – si interrogano sui caratteri ed i cambiamenti in atto nel mondo eterogeneo dei Comuni. Un mondo in continua evoluzione che rappresenta saldamente l’elemento unificatore in cui gli italiani si trovano, il luogo dove vivono la propria quotidianità, l’istituzione più vicina alla quale si rivolgono per avere una risposta ai bisogni, alle difficoltà, alla voglia di partecipazione.

>> IL TESTO DELLA PUBBLICAZIONE

