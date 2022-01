Questo articolo è stato letto 71 volte

IN PRIMO PIANO - Formazione dei dipendenti pubblici Brunetta scrive ai dipendenti pubblici: "Ecco tutte le opportunità di formazione, ciascuno di voi può fare la differenza"

Il Ministro per la PA Renato Brunetta ha diffuso una lettera, del 19 gennaio, indirizzata a tutti i dipendenti pubblici, in cui illustra tutte le novità messe a disposizione dal Ministero in materia di formazione, nell’ambito del “Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della PA”, con particolare riferimento ai due ambiti di intervento “PA 110 e lode” e “Syllabus per la formazione digitale”; analoga missiva è stata trasmessa a tutte le amministrazioni.

