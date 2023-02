Ricerca



STATISTICA - Dati geografici provvisori delle Basi Territoriali 2021 I dati diffusi dall'Istat

L’Istat diffonde i dati geografici provvisori, in formato shapefile, delle Basi Territoriali 2021 (BT).

Il riferimento temporale della pubblicazione è il 1° gennaio 2021. L’elenco con le denominazioni delle unità amministrative vigenti a quella data è reperibile al seguente link: https://www.istat.it/it/archivio/6789.

L’aggiornamento delle BT è il risultato del progetto Sezioni e Microzone 2021 e questo è la naturale evoluzione dei progetti che nel 1991, 2001 e 2011 definirono le basi territoriali per i censimenti della popolazione e delle abitazioni realizzati nella modalità tradizionale.

Lo strato geografico delle BT 2021 eredita regole e oggetti geometrici provenienti dal 2011, ma considerando l’importanza della diffusione dei dati sub-comunali si è incrementata la qualità del disegno geometrico e l’omogeneità interna delle sezioni.

I dati, ancora in lavorazione, sono rilasciati per singole regioni non mosaicate a livello nazionale. La diffusione completa dei dati provvisori di tutte le regioni è prevista per il primo semestre del 2023.

Poiché si diffondono dati geografici provvisori è opportuno far presente che:

La sovrapposizione di due regioni contigue potrebbe comportare problemi topologici (gap e/o sovrapposizione) dei limiti regionali.

L’usuale diffusione annuale dei limiti amministrativi nazionali, validi a livello “statistico”, potrebbe non coincidere con quella ottenuta estraendo i limiti dalle sezioni di censimento 2021 provvisorie.

Il consolidamento delle località abitate e la diffusione dei dati definitivi avrà luogo a partire dal 2024.

Tutti i file geografici sono disponibili nella proiezione WGS84 UTM Zona 32N (Codifica EPSG: 32632); i dettagli tecnici delle proiezioni sono riportati all’interno di ciascun file.

La scala di restituzione dei dati non è uniforme su tutto il territorio nazionale dal momento che varia da una scala 1:5.000 (tipicamente nelle zone urbane) a una scala 1:25.000 (prevalentemente nelle zone a bassa o bassissima densità abitativa). Per la produzione delle basi territoriali 2021 ci si è avvalsi delle ortofoto AGEA a 20 cm di risoluzione per le aree urbane e a 50 cm per le zone extraurbane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA