ENTI LOCALI - Comuni e carta solidale per acquisto beni di prima necessità: nuove modalità e tempistiche La comunicazione dell'INPS che illustra il funzionamento della piattaforma contenente le liste dei beneficiari del contributo da parte dei Comuni

L’INPS ha pubblicato sul proprio portale il messaggio del 26 giugno, 2373 “Carta solidale per acquisti di beni di prima necessità a sostegno di nuclei familiari in stato di bisogno. Carta dedicata a te. Articolo 1, commi 450 e 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e decreto interministeriale MASAF-MEF del 18 aprile 2023, recante “Criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’articolo 1, commi 450 e 451 della legge 29 dicembre 2022 n. 197”. Rilascio di nuove funzionalità e proroga dei termini”.

La comunicazione fa seguito ai messaggi n. 1958 del 26 maggio 2023 e n. 2188 del 13 giugno 2023 per comunicare che, in base ad alcune segnalazioni pervenute dai Comuni, è emersa l’esigenza di rendere più flessibili le modalità di gestione delle liste dei potenziali beneficiari del contributo da parte dei Comuni, al fine di garantire la piena attuazione delle finalità di sostegno del Fondo Alimentare.

Per quanto riguarda le tempistiche, lo schema riassuntivo è il seguente: