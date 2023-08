Ricerca



L‘INPS ha emanato il messaggio n. 3005 del 24 agosto 2023, relativo all’assegnazione, da parte dei Comuni, delle residuali Carte solidali per acquisti di beni di prima necessità a sostegno di nuclei familiari in stato di bisogno.

A seguito del consolidamento delle liste e della pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari, residua un numero di carte (5.520) che i Comuni interessati possono ancora assegnare sulla base delle graduatorie non del tutto esaurite.

La lista così composta dovrà poi essere consolidata da parte dei Comuni entro il prossimo 31 agosto 2023. In assenza della convalida da parte del Comune, l’INPS effettuerà un consolidamento automatico generale nello stesso giorno del 31 agosto 2023.

Alla scadenza del predetto termine, gli elenchi saranno definitivamente consolidati e i Comuni non potranno più effettuare alcun tipo di intervento.

L’INPS, previa assegnazione del codice identificativo della carta da parte di Poste Italiane S.p.A., renderà nuovamente disponibili ai Comuni interessati le liste dei beneficiari entro il 7 settembre 2023. I Comuni provvederanno, quindi, a darne comunicazione tempestiva ai nuovi beneficiari, per il conseguente ritiro delle carte presso gli uffici postali.

Dato il limitato numero dei Comuni interessati, ANCI provvederà a inviare la comunicazione della riapertura della procedura e delle scadenze indicate direttamente ai Comuni interessati dalla data di pubblicazione delle liste aggiuntive.

In allegato al messaggio vengono inoltre riportati alcuni chiarimenti in merito alle fasi attraverso le quali si è proceduto all’individuazione dei beneficiari e ai i ruoli svolti dai partecipanti all’iniziativa.

