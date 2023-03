L’attuale vasta e complessa produzione normativa, il frequente ricorso alla decretazione d’urgenza, la copiosa e autorevole giurisprudenza che spesso è chiamata a integrare o risolvere incoerenze normative, determinano la necessità di un sussidio aggiornato, il più completo possibile e nello stesso tempo di facile e immediata consultazione.



Il volume fornisce agli operatori degli uffici comunali, con particolare riferimento ai Responsabili di Servizio, ai Responsabili di Procedimento e, in generale, alle figure con responsabilità, anche non titolari di posizione organizzativa, uno strumento operativo di supporto suddiviso in aree tematiche, che illustrano le diverse attività che occorre organizzare e gestire in maniera rispettosa della disciplina di riferimento.



L’opera si caratterizza per il taglio pratico e per i richiami al quadro normativo al fine di facilitarne e velocizzarne la lettura; con puntuali riferimenti alla più autorevole e recente giurisprudenza vengono analizzate tutte le funzioni correlate ai procedimenti amministrativi, i vari tipi di accesso agli atti e la distinzione tra Responsabile di Servizio e Responsabile di Procedimento; si forniscono gli strumenti di base per la gestione del personale, degli atti di programmazione (bilanci, budget, ecc...), per la redazione di delibere e determine, per la gestione delle procedure di acquisti di lavori, beni e servizi. Viene affrontato anche il tema della privacy e delle numerose responsabilità in cui può incorrere il pubblico dipendente nell’espletamento delle sue mansioni.



Angela Marcella

Già Responsabile di diversi servizi e Vicesegretario comunale, da ultimo Responsabile del Servizio Contratti e Appalti del Comune di Bergamo, autore di pubblicazioni.

