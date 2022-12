Ricerca



IN PRIMO PIANO - Trasformazione digitale nella PA: le linee programmatiche del Governo I principali interventi promossi dall'Esecutivo riassunti anche in una infografica

Quali sono le direttrici che orienteranno le scelte del Governo nel processo di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione da qui ai prossimi anni? Per rispondere a queste domande, La PA Digitale ha elaborato una infografica riassuntiva delle linee programmatiche che l’esecutivo intende adottare per favorire e incentivare il percorso di digitalizzazione all’interno della Pubblica Amministrazione.

Il documento fa riferimento ai recenti interventi del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e del sottosegretario della Presidenza del Consiglio all’innovazione tecnologica Alessio Butti, i quali hanno presentato rispettivamente davanti a Senato e Camera le linee programmatiche che guideranno il loro operato nei prossimi anni. Nei due interventi ampio spazio è stato dedicato al tema della trasformazione digitale della PA.

I principali interventi

Tra i temi toccati dal ministro per la PA quello di proseguire nel percorso di trasformazione digitale e semplificazione amministrativa della PA con interventi per digitalizzare il percorso di accesso al pubblico impiego, dare impulso all’attuazione Anagrafe digitale della Pubblica Amministrazione e reingegnerizzare e digitalizzare le procedure come previsto dal PNRR. Un passaggio è stato dedicato anche al lavoro agile.

Il Sottosegretario all’innovazione, invece, nell’evidenziare la necessità di procedere con l’attuazione del PNRR, ha indicato le prossime tappe per quanto riguarda la connettività, la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione con particolare riferimento all’accesso ai finanziamenti PNRR per la PA locale, allo sviluppo dei servizi digitali e al rafforzamento delle competenze digitali.

