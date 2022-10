Ricerca



Servizi Demografici Channel del 24 ottobre: I principi del Codice dell'amministrazione digitale applicati ai Servizi Demografici L'incontro on line con l'esperto, il nuovo servizio a supporto degli operatori

Lunedì 24 ottobre 2022, ore 15.00 – 16.00 a cura del dott. Alessandro Francioni

I vigenti Avvisi di finanziamento pubblicati dal Ministero per la transizione digitale consentiranno ai Comuni di realizzare importanti progetti di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.

Lo sviluppo di servizi pubblici digitali, il cloud, la piattaforma nazionale delle notifiche, l’app IO e PagoPa rivoluzioneranno le modalità di accesso dei cittadini ai Servizi Demografici.

Il webinar sarà dedicato a queste importanti novità e si soffermerà sulle principali norme del Codice dell’Amministrazione Digitale e delle Linee guida AGID in materia di documenti informatici, firme elettroniche, istanze telematiche e domicilio digitale.

L’incontro on line seguirà un’impostazione prevalentemente pratica e operativa e sarà dedicato in modo prioritario agli approfondimenti e alle risposte ai quesiti formulati dai partecipanti già in fase di registrazione. Gli iscritti potranno infatti inviare, fin da ora, all’indirizzo servizidemografici@maggioli.it ogni domanda inerente al tema trattato.

I quesiti troveranno risposta durante l’appuntamento online con l’esperto. La trattazione teorica degli argomenti, che trarrà spunto dalle questioni proposte dagli abbonati, sarà contenuta all’analisi delle soluzioni da adottare nei casi concreti.

