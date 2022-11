Ricerca



Con il decreto ministeriale 18 ottobre 2022 pubblicato nella G.U. del 17 novembre 2022, n. 269, prende avvio la seconda importante tappa di trasformazione digitale dei servizi demografici comunali che porterà alla gestione della funzione di stato civile attraverso l’infrastruttura tecnologica ANPR.

Diciotto mesi di tempo per i comuni che dovranno avviare le attività di migrazione e che potranno contare anche su risorse specifiche previste in un bando PNRR in uscita.

Il decreto definisce le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all’Archivio Nazionale informatizzato dei registri di stato civile, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile.

Finirà l’era degli atti originali cartacei e porteremo al centro i dati di stato civile.

L’incontro on line seguirà un’impostazione prevalentemente pratica e operativa e sarà dedicato in modo prioritario agli approfondimenti e alle risposte ai quesiti formulati dai partecipanti già in fase di registrazione. Gli iscritti potranno infatti inviare, fin da ora, all’indirizzo servizidemografici@maggioli.it ogni domanda inerente al tema trattato.

I quesiti troveranno risposta durante l’appuntamento online con l’esperto. La trattazione teorica degli argomenti, che trarrà spunto dalle questioni proposte dagli abbonati, sarà contenuta all’analisi delle soluzioni da adottare nei casi concreti.

