IN PRIMO PIANO - Ruolo del presidente di consiglio comunale: dichiarazioni di voto Il parere del Ministero dell'Interno datato 8 febbraio 2023

Assume ampio rilievo per gli Enti locali il recentissimo parere del Ministero dell’Interno datato 8 febbraio 2023 (area “Territorio e autonomie locali”) relativo al ruolo istituzionale del presidente di consiglio comunale e all’espressione delle dichiarazioni di voto dello stesso.

Come si può leggere in sede di massima/abstract posta in apertura di parere “nell’ordinamento non si rinvengono norme dalle quali possano evincersi affievolimenti dei diritti connessi allo status di consigliere in capo al consigliere-presidente nè tantomeno il diritto di esprimere le dichiarazioni di voto”.

Il parere origina da un quesito concernente i poteri del presidente del consiglio comunale. Il servizio di consulenza del Ministero dell’Interno afferma che l’art. 39 del TUEL (d.lgs. 267/2000) stabilisce che i consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Il presidente del consiglio esercita i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio, convoca il consiglio su richiesta di un quinto dei consiglieri ed è tenuto ad assicurare una adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio. I Comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti possono prevedere nel proprio statuto la figura del presidente del consiglio comunale. Il ruolo di presidente può essere svolto da un esponente della maggioranza come da uno della minoranza; pertanto, il suo ruolo di garanzia richiede che sia neutrale rispetto alle diverse forze politiche.

Nelle valutazioni del Ministero dell’Interno (che ricalcano il principio già affermato in passato dallo stesso) non risulterebbe affievolito il diritto del presidente di consiglio comunale di poter esprimere le dichiarazioni di voto. Tutte le argomentazioni in tal senso sono riportate all’interno del parere integrale a cui rimandiamo.

