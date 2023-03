Ricerca



STATO CIVILE - Rivista “I Servizi Demografici”- In uscita il fascicolo n. 3/2023 Pubblichiamo, in anteprima, il sommario e l'editoriale del Direttore Renzo Calvigioni

La presentazione del Direttore Renzo Calvigioni

>> LA VOCE DEL DIRETTORE

IL SOMMARIO (FASCICOLO N. 3/2023)

EDITORIALE

Aumentano ancora le competenze dell’ufficiale di stato civile

di Renzo Calvigioni

STUDI E PROPOSTE

I requisiti per la trascrizione di un atto di stato civile. Il caso degli atti provenienti dal Regno del Marocco – Thomas Stigari

Gli stranieri allo sportello: iscrizioni, mutazioni, variazioni e cambi di generalità – Maria Grazia Di Marco

Semplificazione e innovazione: la Piattaforma per le notifiche digitali, un nuovo strumento anche per i Comuni – Stefano Paoli

Le Sezioni Unite della Cassazione e la maternità surrogata, tra aperture, chiusure e conferme – Renzo Calvigioni

ATTUALITA’

L’accesso ai dati dell’ANPR da parte delle pubbliche amministrazioni – Parte seconda – Alessandro Francioni

SCHEMI OPERATIVI DI STATO CIVILE

Acquisto della cittadinanza italiana per lo straniero nato in Italia e rimasto residente fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età – Renzo Calvigioni

SERVIZI DEMOGRAFICI: ISTRUZIONI PER L’USO

Impedimento alla sottoscrizione – Romano Minardi e Liliana Palmieri

GIURISPRUDENZA

Nota a sentenza

Alle “progressioni verticali” non si applicano le norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni – Dante Buson

Rassegna di giurisprudenza

Dante Buson

QUESITI

Domande & risposte

a cura della Redazione

SCADENZARIO

Aprile 2023

