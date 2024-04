Ricerca



ELETTORALE - Rendicontazione delle spese per le elezioni 2024 La circolare ministeriale n. 34/2024 sulle competenze dovute ai componenti dei seggi e spese per l’organizzazione tecnica per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, abbinata a quella della Regione Piemonte e alle amministrative dell’8 e 9 giugno 2024

Attraverso la circolare n. 34 del 18 aprile 2024 il Ministero dell’Interno ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle Competenze dovute ai componenti dei seggi e spese per l’organizzazione tecnica per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, abbinata a quella della Regione Piemonte e alle amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 e alla disciplina dei riparti e rendicontazione delle spese.

I punti principali della circolare

Rimborso delle spese elettorali

– L’ammontare delle risorse finanziarie per le consultazioni europee, regionali e comunali sarà determinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

– Le risorse saranno erogate direttamente dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale ai Comuni.

Importo massimo del rimborso

– L’importo massimo da rimborsare a ciascun Comune sarà stabilito con decreto ministeriale, considerando le spese per il trattamento economico dei membri dei seggi.

Rendicontazione delle spese

– I Comuni dovranno redigere il rendiconto entro quattro mesi dalla data delle consultazioni e inviarlo tramite posta elettronica certificata o, in alternativa, con supporti informatici.

Disciplina dei riparti

– Gli oneri derivanti dalle consultazioni concomitanti (europee, regionali, comunali) saranno proporzionalmente divisi tra lo Stato, la Regione e il Comune, secondo specifici criteri.

Criteri di riparto

a) Elezioni europee

Gli oneri sono a carico dello Stato.

b) Abbinamento delle elezioni europee con quelle regionali o con il primo turno delle elezioni comunali

Gli oneri verranno ripartiti in ragione di metà a carico dello Stato e metà a carico dell’amministrazione interessata.

c) Abbinamento delle elezioni europee con quelle regionali e con il primo turno delle elezioni comunali

Gli oneri verranno ripartiti in ragione di un terzo a carico dello Stato, un terzo a carico della Regione e un terzo a carico del Comune.

d) Abbinamento delle elezioni europee con il primo turno delle elezioni comunali e quelle circoscrizionali

Gli oneri verranno ripartiti in ragione di un terzo a carico dello Stato e due terzi a carico del Comune.

e) Abbinamento delle elezioni europee con quelle regionali e con il primo turno delle elezioni comunali ovvero con il primo turno delle elezioni comunali e quelle circoscrizionali

Gli oneri verranno ripartiti in ragione di un quarto a carico dello Stato, un quarto a carico della Regione e due quarti a carico del Comune.

Riepilogo delle spese

– Nel modello di riepilogo (modello C) sarà indicato chiaramente l’onere finanziario a carico dello Stato, della Regione e del Comune per ogni tipo di elezione concomitante.

