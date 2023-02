Ricerca



Promemoria: Formazione liste di leva classe 2006 Dal 1 al 15 febbraio 2023 pubblicazione elenco

Ricordiamo la pubblicazione all’Albo Comunale on line per 15 giorni consecutivi, dal 1 al 15 febbraio 2023, dell’elenco degli iscritti nella lista di leva nati nell’anno 2006 ovvero di coloro che nel 2023 compiono 17 anni di età.

Per approfondimenti si rimanda agli artt. 1931 e seguenti del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 del Codice dell’ordinamento militare che disciplina l’organizzazione, le funzioni e l’attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze Armate.

In particolare:

Articolo 1936 – Lista definitiva di leva

1. Nel corso del mese di febbraio il Sindaco registra tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami che vengono presentati per omissioni, per false indicazioni o per errori, quali che siano.

2. Nel corso del mese di marzo la lista di leva deve essere posta al corrente con le nuove iscrizioni e cancellazioni che siano necessarie e devono essere in essa introdotte tutte le modificazioni derivanti dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami di cui al comma 1.

3. A tali operazioni sovrintende il Sindaco.

4. Non si applica l’ articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 1937 – Trasmissione delle liste di leva e accesso a esse

1. Compiute le operazioni di cui all’articolo 1936, la lista di leva è firmata dal Sindaco e, nei primi dieci giorni del mese di aprile, è trasmessa per copia autentica, ovvero resa accessibile al Ministero della difesa, anche per via telematica con le modalità di cui all’articolo 1931.

