IN PRIMO PIANO - Politiche in favore delle persone anziane Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 23 marzo 2023, n. 33

Il tema delle misure a sostegno degli anziani non autosufficienti è al centro della legge del 23 marzo 2023, n. 33 contenente “Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane”. Il provvedimento, nello specifico, contiene 3 principali deleghe al Governo, per l’adozione di uno o più decreti legislativi, riguardanti:

la materia dell'invecchiamento attivo, della promozione dell'inclusione sociale e della prevenzione della fragilità;

la materia dell'assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti;

le politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane, anche non autosufficienti.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è già al lavoro per la predisposizione dei provvedimenti di attuazione della delega in modo da rispettare il termine stabilito del 31 gennaio 2024.

“Anche formalmente si chiude nei termini l’adempimento previsto dal PNRR, confermando l’impegno del Governo a non perdere l’occasione di innovare il Paese attraverso le risorse del Piano – commenta il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone -. All’interno della cornice della legge delega vogliamo costruire un diverso approccio alla terza età, promuovendo dignità e autonomia delle persone anziane attraverso una nuova governance dei servizi e degli strumenti a disposizione. In un Paese che invecchia è necessario delineare modi per un tempo di vita di qualità, anche in condizioni di non autosufficienza. Non solo per gli anziani; ne beneficeranno anche le famiglie e il personale chiamato ad assisterli”.

