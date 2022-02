Questo articolo è stato letto 9 volte

CITTADINI STRANIERI- STRANIERI - Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2022 il Decreto 7 dicembre 2021 recante “Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009“.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli stranieri che chiedono il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del testo unico, ed ai familiari per i quali può essere richiesto il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 9, salvo quanto previsto al comma 3.

Decreto Ministero dell’interno 7/12/2021 (G.U. 12/2/2022 n. 36)

Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009

