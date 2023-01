In primo piano Cerca Succ »



Ricerca



POLIZIA MORTUARIA - Per la cremazione delle salme in seguito alla riesumazione è necessario il consenso dei parenti La cremazione non autorizzata costituisce un atto lesivo del diritto di culto. La sentenza della Cassazione n. 370/2023

Per continuare a leggere i contenuti di questa pagina è necessario essere abbonati Non sei abbonato o ti è scaduto l'abbonamento?