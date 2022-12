Ricerca



IN PRIMO PIANO - Nuovo portale “LaTuaPA” A disposizione dei cittadini il portale per segnalare “quello che non va” nelle pubbliche amministrazioni

Con una nota del 20 dicembre la Funzione Pubblica annuncia l’attivazione, in via sperimentale, del nuovo portale “LaTuaPA”: si tratta di un canale di comunicazione digitale, a disposizione dei cittadini, per segnalare “quello che non va” nelle pubbliche amministrazioni, allo scopo di promuoverne, attraverso l’intervento dell’Ispettorato per la funzione pubblica, l’azione autocorrettiva e risolvere le criticità riscontrate; a seguito delle segnalazioni di presunte inadempienze o irregolarità, l’Ispettorato solleciterà le amministrazioni a correggere le disfunzioni eventualmente rilevate.

Grazie al nuovo portale, oltre a inviare una segnalazione, sarà possibile consultare il suo stato di trattazione, e verrà gestito in modo digitalizzato il flusso di lavoro delle segnalazioni e il relativo monitoraggio.

L’accesso ai servizi del portale è possibile, in questa fase, tramite autenticazione con Spid. Successivamente sarà possibile accedere anche tramite Cie (Carta d’identità elettronica) e Cns (Carta nazionale dei servizi). Attraverso pochi clic, e con il supporto di Faq e di un helpdesk dedicato, è possibile inviare una segnalazione, seguirne lo stato di lavorazione – ricevendo notifiche e aggiornamenti nell’apposita sezione “Le mie segnalazioni” – e controllarne l’esito.

