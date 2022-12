Ricerca



IN PRIMO PIANO - Novità dalla legge di bilancio 2023 La nota sintetica dell'Anci sulle misure principali per Comuni e Città metropolitane

L’Anci ha elaborato una nota in cui illustra i principali contenuti, di interesse per Comuni e Città metropolitane, della legge di bilancio 2023 nella versione trasmessa in prima lettura alla Camera dei deputati.

Tra i contenuti di interesse per Comuni e Città metropolitane si segnalano: fondi e contributi per gli Enti locali (esenzione IMU, fondo per le periferie inclusive, contrasto all’aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche, fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica), misure per la sicurezza nazionale in particolare l’Accoglienza profughi dall’Ucraina e l’Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio – C.P.R. e altre misure che vanno dal contrasto alle conseguenze delle calamità naturali al conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid,

Ora il compito del Governo è ottenere l’approvazione da parte del Parlamento del testo bollinato della Manovra di bilancio 2023 entro il 31 dicembre prossimo.

