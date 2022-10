Ricerca



STATO CIVILE - Le novità in materia di correzione degli atti di stato civile apportate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 Le nuove competenze dell’ufficiale di stato civile

Approfondimento di W. Damiani

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022, ha dato attuazione alla legge 26 novembre 2021, n. 206 recante la delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Relativamente alla materia dello stato civile si registrano importanti novità in tema di negoziazione assistita e di procedure di rettificazione e di correzione degli atti. In questo contributo focalizziamo la nostra attenzione proprio su quest’ultimo aspetto.

