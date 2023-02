Ricerca



DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - L’autenticazione di firma: non è solo una questione di competenza … Cerchiamo con questo contributo di tracciare nella maniera più nitida possibile il perimetro della capacità autenticatoria dell’impiegato comunale

Approfondimento di W. Damiani

Fra i principali motivi di frizione con il cittadino che possono verificarsi durante l’attività di sportello vi rientra sicuramente la presunta competenza dell’operatore nell’autenticare o meno una determinata sottoscrizione. Il continuo evolversi delle interazioni fra pubbliche amministrazioni e cittadini, ma anche dei rapporti afferenti unicamente alla sfera privata, genera sempre nuovi documenti, moduli e formulari, contenenti le più svariate enunciazioni, che richiedono un’accurata disamina perché possa procedersi all’autenticazione. Ci vorrebbe la penna di Dante per descrivere la “selva oscura” da cui provengono continuamente questi scritti, che non poche volte rischiano di far perdere la “diritta via” anche all’operatore comunale più esperto.

Naturalmente il cittadino resta turbato dal nostro scrupoloso interessamento al contenuto dell’atto, in quanto ritiene che il compito dell’operatore di sportello sia semplicemente quello di attestare la paternità della propria firma. Lo stupore poi finisce per sfociare il più delle volte in incomprensioni o addirittura in vere e proprie irritazioni nei casi in cui l’adempimento viene rifiutato dall’incaricato comunale per mancanza di competenza in merito.

Cerchiamo con questo contributo di tracciare nella maniera più nitida possibile il perimetro della capacità autenticatoria dell’impiegato comunale.

Partiamo dicendo che l’autenticazione di firma è disciplinata in generale dall’articolo 2703 del codice civile.

Codice civile

Articolo 2703. Sottoscrizione autenticata.

1. Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2. L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive.

La sottoscrizione autenticata costituisce prova fino a querela di falso riguardo alla provenienza della dichiarazione contenuta nel documento. Non a caso la norma è stata inserita nel capo II, titolo II, libro VI del codice civile dedicato appunto alle “prove documentali”, necessarie per far valere dei diritti in giudizio.

Il pubblico ufficiale certifica con efficacia erga omnes che la firma è stata apposta in sua presenza, conferendo assoluta certezza alla paternità della sottoscrizione.

Dalla lettura del primo comma dell’articolo 2703 emerge una distinzione in ordine ai soggetti competenti ad autenticare la sottoscrizione:

il notaio, che ha una competenza generale nell’autenticare le sottoscrizioni di atti, ivi comprese le scritture private aventi contenuto negoziale; gli altri pubblici ufficiali, che invece devono essere appositamente autorizzati. Questi ultimi possono autenticare le sottoscrizioni solo in presenza di una norma che espressamente li autorizzi e rispettando le modalità e i limiti eventualmente definiti dalla norma stessa.

Il fatto, quindi, che una certa attività “non competa all’impiegato del Comune”, ma al notaio, non significa voler addossare ad altri un compito sgradito, bensì voler evitare di produrre un atto affetto da nullità, in quanto viziato da incompetenza assoluta. La nullità dell’autenticazione comporta che la stessa si intende come non compiuta e non è pertanto idonea a dimostrare in giudizio la provenienza della firma da colui che l’ha apposta, qualora quest’ultimo non la riconosca come propria. Conseguentemente eventuali responsabilità potrebbero ricadere sull’autore dell’autenticazione, in quanto l’atto invalido potrebbe avere generato nei terzi l’erronea convinzione di disporre di una prova documentale ai sensi dell’articolo 2703 del codice civile circa la provenienza della sottoscrizione apposta sul documento.

Perché solo il notaio?

Per rispondere alla domanda occorre analizzare le ragioni della distinzione operata dall’articolo 2703 del codice civile. Ebbene la ratio sottesa alla scelta del codice civile del 1942 deve essere ricercata proprio nella funzione di garanzia tipica dell’intervento notarile; come riconosciuto dalla dottrina, il notaio è infatti tenuto ad assicurare la legalità dell’atto anche quando venga richiesto della sola attività di autenticazione delle firme poste ai piedi di una scrittura privata [1].

L’articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come modificato dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, prevede che il notaio non può ricevere o autenticare atti se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico. Il principio è ancora meglio indicato dai “Principi di deontologia professionale dei notai” per cui l’atto di autenticazione delle firme della scrittura privata comporta in ogni caso per il notaio l’obbligo di “controllare la legalità del contenuto della scrittura e la sua rispondenza alla volontà delle parti” (articolo 48) [2].

Fatta questa necessaria premessa emerge con chiarezza che la scelta normativa è stata quella di riservare in generale al notaio il potere di autenticare le sottoscrizioni, attribuendo così il compito di garantire la legalità dell’atto ad una figura altamente qualificata e in possesso di specifiche conoscenze giuridiche. Al tempo stesso il codice ha previsto la possibilità di dosare mediante specifiche norme attributive la competenza degli altri pubblici ufficiali limitandola a determinate casistiche.

Istanze e dichiarazioni sostitutive

La principale norma di riferimento che autorizza i pubblici ufficiali, diversi rispetto ai notai, ad autenticare le sottoscrizioni è l’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Tale norma attribuisce al dipendente incaricato dal Sindaco la competenza ad autenticare le sottoscrizioni:

di istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre a soggetti privati;

di istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre alle pubbliche amministrazioni e ai gestori privati di servizi pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.

Le istanze sono atti giuridici con cui un soggetto chiede ad un altro soggetto una determinata prestazione. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono dichiarazioni con le quali un soggetto dichiara stati, fatti o qualità personali relativi a sé o ad un terzo che siano a diretta conoscenza dell’interessato.

L’elemento essenziale che qualifica la dichiarazione sostitutiva e che la distingue da altri atti giuridici sta nel fatto che ciò che viene dichiarato sia conosciuto direttamente da colui che rende la dichiarazione. Deve quindi trattarsi necessariamente di qualcosa che si è già realizzato e può consistere in:

a) uno stato, inteso come una particolare condizione in cui può trovarsi un individuo; b) un fatto, inteso come un accadimento o una situazione che si è già concretizzata; c) una qualità personale, intesa come una specifica caratteristica o prerogativa di una determinata persona.

L’articolo 21 del d.P.R. n. 445/2000 individua quindi uno stretto perimetro alle competenze di autenticazione del dipendente incaricato dal Sindaco, nel quale sono ricomprese solo gli atti che abbiano natura di istanza o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Tutto ciò che non può essere inquadrato come istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non può essere autenticato dall’operatore comunale, fatte salve le eventuali disposizioni speciali.

Le deleghe

Il Ministero dell’interno con la circolare 30 luglio 1993, n. 10 ha ritenuto che possa essere autenticata la sottoscrizione apposta sulle deleghe nei rapporti con la pubblica amministrazione, quali le deleghe per il ritiro di documenti e le deleghe per la riscossione di pensioni. In questi casi le deleghe sono infatti equiparate ad istanze volte a richiedere alla pubblica amministrazione di destinare al delegato gli effetti materiali di un provvedimento che si è già perfezionato nei confronti del delegante.

Tale circolare, sebbene diramata nella vigenza della legge 4 gennaio 1968 n. 15, si ritiene possa continuare a trovare applicazione anche dopo l’introduzione del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Nella richiamata circolare il Ministero dell’interno ha affermato che, a differenza delle procure, le deleghe dirette ad una pubblica amministrazione rientrano fra gli atti per i quali è possibile autenticare la sottoscrizione. Fra le deleghe per le quali è prevista l’autenticazione della sottoscrizione vi sono le deleghe alla riscossione della pensione, che, alla luce dell’interpretazione fornita dalla circolare n. 10/1993, rientrano fra le istanze dirette alla pubblica amministrazione per la riscossione di benefici economici da parte di terzi.

Le autentiche previste da norme speciali

Sicuramente la principale norma autorizzativa è l’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sopra richiamato, ma accanto ad essa vi sono ulteriori disposizioni che attribuiscono al dipendente comunale specifiche competenze in ordine all’autenticazione delle sottoscrizioni:

l’articolo 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 in materia di autenticazione di firme nel procedimento elettorale;

l’articolo 3 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 169 sul regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali;

l’articolo 8, comma 3-bis, della legge 5 dicembre 1990 n. 386 sulle quietanze liberatorie per gli assegni bancari, introdotto dal decreto legge 13 maggio 2011 n. 70;

l’articolo 7 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 sugli atti di alienazione di beni mobili registrati;

l’articolo 31 comma 3 della legge 4 maggio 1983 n. 184 sul consenso scritto all’incontro fra gli aspiranti all’adozione ed il minore;

l’articolo 39 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 in materia di atti previsti dal codice di procedura penale.

Atti per i quali non è possibile autenticare la sottoscrizione

Risulta alquanto difficile individuare tutte le tipologie di atti diversi dalle istanze e dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, per le quali non è possibile procedere all’autenticazione della sottoscrizione.

A titolo non esaustivo possiamo evidenziare che sicuramente non rientrano le sottoscrizioni degli atti unilaterali, i quali sono quegli atti giuridici che producono la costituzione, la regolazione o l’estinzione di un rapporto giuridico patrimoniale per effetto della sola dichiarazione unilaterale dell’autore dell’atto. Sono escluse anche le dichiarazioni con le quali un soggetto rinuncia oppure accetta una determinata prestazione o un determinato beneficio.

Sono infine escluse le procure, ossia quei negozi giuridici con cui un soggetto conferisce ad un altro soggetto il potere di rappresentarlo, ossia di compiere atti giuridici in suo nome e per suo conto.

__________

[1] G. Navone, Scrittura privata autenticata e controllo notarile di legalità, in “L’atto pubblico notarile come strumento di tutela nella società dell’informazione”, Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato.

[2] I “Principi di deontologia professionale dei notai” sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale del Notariato n. 2/56 del 5 aprile 2008 (Gazz. Uff., 30 luglio 2008, n. 177).

