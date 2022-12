Ricerca



STATO CIVILE - L’attribuzione del cognome alla nascita: nel 2022 è stato raggiunto un importante traguardo, anche se ancora intermedio I passaggi principali del lungo percorso che ha portato al superamento delle regole tradizionali nell’attribuzione del cognome radicate in una concezione patriarcale della famiglia

Approfondimento di W. Damiani

Siamo giunti ormai ai titoli di coda di questo 2022 che sarà ricordato dagli ufficiali di stato civile per la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 31 maggio 2022 con cui è stata censurata la norma che non consentiva ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e che, in mancanza di accordo, imponeva il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori.

Vediamo di ricostruire i passaggi principali del lungo percorso che ha portato a questo netto superamento delle regole tradizionali nell’attribuzione del cognome radicate in una concezione patriarcale della famiglia.

Evidenziamo inoltre che si tratta comunque di un traguardo ancora provvisorio, in quanto – come rilevato dal giudice delle leggi – si rende necessario un intervento del legislatore per disciplinare in maniera compiuta la materia. Tale completamento legislativo della disciplina è infatti indispensabile, da un lato, per impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome, e, dall’altro lato, per tutelare l’interesse del figlio a non vedersi attribuito un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle.

1. Il fondamento della regola che attribuiva automaticamente il cognome paterno

La norma sull’attribuzione del cognome paterno non era espressamente evidenziata in una specifica disposizione di legge ma costituiva il risultato di un’operazione interpretativa desumibile dalla lettura combinata degli articoli 237, 262 e 299 del codice civile e degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

In particolare relativamente alle disposizioni del codice civile si evidenzia che:

– l’articolo 237 individua il cognome del padre come elemento costitutivo del possesso di stato nella dinamica familiare e sociale;

– l’articolo 262, in materia di riconoscimento di figlio naturale, dispone che il contestuale riconoscimento da parte di entrambi i genitori comporta che il figlio assuma il cognome paterno, e che, in caso di successivo riconoscimento del padre, il figlio può assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello materno, in tal modo sottintendendo una maggior rilevanza del cognome paterno;

– l’articolo 299, in tema di adozione di maggiorenni, prevede che, compiuta l’adozione da coniugi, l’adottato assume il cognome del marito.

Riguardo alle norme dell’ordinamento di stato civile la regola attributiva al figlio del cognome paterno si ricava:

– dall’articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 che prevede che il figlio legittimato assume il cognome del padre;

– dall’articolo 34, comma 1, del medesimo decreto che vieta di imporre al bambino lo stesso prenome del padre vivente, all’evidente scopo di evitare omonimie avendo essi già lo stesso cognome.

L’esistenza nell’ordinamento della norma che estendeva ipso iure il cognome del padre al figlio è sempre stata riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, nonché dalle diverse pronunce della Corte costituzionale.

2. I precedenti della Corte costituzionale del 2006 e del 2016

Già nel 2006 la Consulta si è trovata a giudicare sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione nel 2004 che aveva richiesto l’esclusione dell’automatismo della attribuzione al figlio del cognome paterno nelle ipotesi in cui i coniugi avessero manifestato una concorde diversa volontà.

Con questa prima decisione (sentenza n. 61 del 16 febbraio 2006) il giudice delle leggi, pur riconoscendo che il sistema di attribuzione del cognome non era più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna, aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che fosse necessario l’intervento del legislatore, in quanto la caducazione della disciplina denunciata avrebbe di fatto determinato un “vuoto di regole”.

A distanza di dieci anni da questa prima decisione, la Corte costituzionale ha dovuto prendere atto che l’auspicato intervento del legislatore, nonostante un’avviata attività preparatoria, non si era di fatto concretizzato, nemmeno in occasione delle modifiche normative alla disciplina in materia di filiazione. La perdurante incompatibilità della norma in questione con i valori costituzionali, oltre che con i principi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (come evidenziato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza “Cusan Fazzo contro Italia” del 7 gennaio 2014), hanno spinto la Consulta a ritenere la questione non più rinviabile.

Con la sentenza n. 286 del 21 dicembre 2016 la Corte costituzionale ha pertanto dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma sull’attribuzione del cognome paterno al figlio, nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. Con la stessa decisione in via consequenziale sono stati censurati per le stesse ragioni e con i medesimi effetti gli articoli 262, primo comma, del codice civile, relativamente alla nascita fuori dal matrimonio, e 299, terzo comma, in riferimento all’adozione.

3. La pronuncia del 2022 e le nuove regole per l’attribuzione del cognome

La sentenza del 2016 aveva aperto solo alla possibilità di posporre il cognome materno rispetto a quello paterno che rimaneva sempre e comunque quale primo elemento irrinunciabile nella composizione del cognome del figlio, come rilevato anche dal Ministero dell’interno con la circolare n. 7 del 14 giugno 2007.

Ovviamente la pronuncia del 2016, sebbene avesse avviato il processo di erosione della ferrea regola di attribuzione in via automatica del cognome paterno, ha fornito solo una risposta parziale alle istanze sempre più numerose e convinte che muovevano dalla società civile. Rimaneva infatti ancora esclusa la possibilità di attribuire il solo cognome della madre, anche in presenza di un accordo da parte dei genitori, nonché di indicare il cognome materno come primo elemento nel caso di doppio cognome.

Con la sentenza del 31 maggio 2022, n. 131 la Consulta compie un ulteriore e decisivo passo che segna un autentico cambio di rotta, abbandonando qualsiasi forma di automatismo e rimettendo ogni decisione all’accordo dei genitori, che diventa il presupposto indispensabile per attribuire il cognome al momento della dichiarazione di nascita.

Ovviamente la scelta non è libera in assoluto in quanto la pronuncia ha comunque delimitato il perimetro degli elementi utilizzabili ai cognomi dei genitori, la cui combinazione può produrre quattro diversi risultati: cognome paterno e materno; cognome materno e paterno; solo cognome paterno; solo cognome materno.

Il Ministero dell’interno nella circolare n. 63 del 1° giugno 2022 ha affermato che “l’accordo fra i genitori è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso”. Qualora non vi sia accordo sull’ordine di attribuzione dei cognomi, la Corte Costituzionale ha precisato che si rende necessario l’intervento del giudice, che l’ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo su scelte riguardanti i figli.

Vediamo di fare il punto:

a) la regola generale vuole che al nato venga attribuito il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi concordato. Anche in questo caso è sempre necessario l’accordo dei genitori sull’ordine dei cognomi dagli stessi deciso (paterno e materno oppure materno e paterno). Se manca l’accordo fra i genitori non si può formare l’atto di nascita e si rende necessario l’intervento del giudice;

b) può essere attribuito anche un solo cognome (paterno o materno) purché vi sia l’accordo in tal senso da parte dei genitori.

Come è facilmente rilevabile, l’accordo fra i genitori diventa l’elemento centrale non solo per la scelta del cognome ma anche per la stessa ricevibilità della dichiarazione di nascita; infatti qualora mancasse la concorde volontà genitoriale nell’individuazione dell’ordine dei cognomi da attribuire al nato l’ufficiale dello stato civile non potrebbe ricevere la dichiarazione di nascita. In tale sciagurata evenienza allo stato attuale l’atto di nascita potrà essere formato solo successivamente al provvedimento del giudice, lasciando nel contempo il nato privo di registrazione anagrafica.

Anche per risolvere tale lacuna si ritiene che l’auspicato intervento del legislatore non sia più rimandabile.

