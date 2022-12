Ricerca



STATO CIVILE - IL CASO – Trascrizione atto estero art. 19, d.P.R. n. 396/2000 e successivo acquisto cittadinanza italiana L’atto di matrimonio già trascritto, ai sensi dell’art. 19, d.P.R. 396/2000, una volta che uno dei coniugi abbia acquistato la cittadinanza italiana deve essere nuovamente trascritto?

Due cittadini albanesi chiedono a marzo di quest’anno la trascrizione ai sensi articolo 19 d.P.R. 396/2000 del loro atto di matrimonio, su indicazione del notaio che si accingeva a stipulare l’opzione per la separazione dei beni. Quest’ultima, dopo che venne eseguita, è stata annotata a margine dell’atto essendo fra quelle che si ritengono eseguibili a margine di queste particolari trascrizioni. Ora, la sposa ha acquistato la cittadinanza italiana e ha chiesto e ottenuto, ai sensi dell’articolo 12 com’è ovvio, la trascrizione del proprio atto di nascita. Per una nuova trascrizione dell’atto di matrimonio ai sensi dell’articolo 12, non si trova alcun riferimento normativo. Va eseguita nuovamente la trascrizione? Se sì, è obbligo o facoltà? Sulla nuova trascrizione eventuale, va annotata la separazione dei beni già stipulata o inizia la comunione legale dei beni e si rende necessaria una nuova stipula? In quest’ultimo caso, c’è qualche formalità da compiere per avvisare i terzi? A margine dell’atto di nascita, come ci si comporta con le annotazioni di matrimonio, avendo eventualmente due atti diversi? In caso di nuova trascrizione, è possibile utilizzare lo stesso atto, producendone una copia conforme per uno dei due fascicoli?

