ANPR - IL CASO – Richiesta di iscrizione come senza fissa dimora di persona ancora registrata anagraficamente in altro Comune A cura del nostro esperto William Damiani

Quesito

Un cittadino attualmente, iscritto anagraficamente presso un altro comune dove viveva in famiglia con la sorella e la nipote, ha richiesto l’iscrizione anagrafica nel nostro comune come senza fissa dimora, dichiarando di riconoscere il nostro comune quale centro di affari ed interessi (effettua lavori saltuari che gli consentono la sopravvivenza) e di dormire in macchina presso il piazzale di un supermercato. In questo caso specifico, visto che è tutt’ora residente in un altro comune e non è in atto una pratica di cancellazione anagrafica come confermato dall’ufficio anagrafe di quel comune, è possibile accettare la dichiarazione e procedere dunque con l’iscrizione anagrafica come persona senza fissa dimora?

Risposta

Sicuramente è possibile procedere al ricevimento della pratica, con la precisazione che, come per tutti i procedimenti di registrazione di persone senza fissa dimora, occorre procedere con particolare attenzione e svolgere un’istruttoria approfondita e scrupolosa.

L’iscrizione di una persona come senza fissa dimora comporta sempre una duplice valutazione: da un lato occorre verificare che si tratti effettivamente di una persona che non ha dimora abituale in nessun luogo; dall’altro lato occorre appurare l’esistenza del domicilio sul territorio comunale.

Partiamo da questo secondo requisito. Fino al 2009 l’elezione del domicilio ai fini dell’iscrizione anagrafica costituiva una libera scelta da parte della persona “senza fissa dimora”, così come chiarito dall’ISTAT nella citata circolare del 1992. Oggi invece la persona “senza fissa dimora”, al momento della dichiarazione anagrafica, è tenuta a fornire all’ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. Tale indicazione è stata introdotta dall’articolo 3, comma 38, della legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.

Non è quindi sufficiente una semplice dichiarazione di domicilio, essendo invece necessario acquisire elementi che denotino l’esistenza di un collegamento fra la persona e il territorio in termini di “affari e interessi”, che possono essere di natura patrimoniale ed economica, ma anche morale, sociale e familiare. L’aver svolto una serie di lavori, anche precari, sul territorio può costituire sicuramente un elemento a comprova del domicilio, pertanto è indispensabile che la persona dimostri l’esistenza di tali rapporti. In mancanza dovranno essere valutati altri elementi (ad esempio: la presenza di familiari o parenti). Potrebbe essere utile infine acquisire anche informazioni dai servizi sociali dei rispettivi Comuni, ai quali la persona potrebbe essersi rivolta.

Relativamente al primo requisito invece si tratta di avere riscontro attraverso gli accertamenti che saranno disposti se effettivamente la persona vive in auto. Inoltre sarà necessario richiedere al Comune di provenienza di svolgere ripetuti accertamenti presso l’abitazione della sorella al fine di escludere che l’interessato abbia conservato in tale luogo la dimora abituale.

